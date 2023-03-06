Talat Atilla: Kemal Beyin üslubunu Gandhi'den Çakıcı'ya çeviren kim(ler)? Şu sefil gazeteci milleti!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Görevi mesaj taşımak olan bu güvercinler özel olarak eğitilip cephedeki askere mesaj iletmek üzere donatılırdı.

Güvercinler savaş sırasında o kadar etkili oldular ki, başarı oranları %90'ı bulunca İngiltere gibi bazı ülkeler savaş güvercinlerine karşı kampanya başlattı ve savaş güvercinini vurana 5 Pound ödül verdiler.

Ve neredeyse gökyüzünde güvercin bırakmadılar!

Oysa o güvercinlerin savaştan haberleri bile yoktu!

O güvercinler millet!

Ateş eden de masayı deviren muhalefet oldu!

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