Talat Atilla: İyi Parti Yakında Deprem Yaşayabilir! İnandığın Allah'a Güvenmezsen! Yavaş Samimi Bir Hata Yaptı!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Meral Akşener, iyi başladığı seçim koşusunda önce tökezledi, sonra üst üste kritik hatalar yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini iyi yönetemedi.

Meral Hanım çabuk küser, darılmasın ama süreci kötü yönetti.

Dağıttığı, ya da dağıtmak zorunda kaldığı masaya geri döndü, döndüğü masadan yine somut bir şey alamadı. Sadece almış gibi davranmak zorunda kaldı!

Yavaş ve İmamoğlu için yeniden oturduğu masadan sadece yerine getirilmesi şartlara bağlı, muğlak bir söz alarak partisine geri dönmek zorunda kaldı.

Ciddi siyasi tecrübesine rağmen...

Zamanlama, strateji, sevk etme ve yönlendirme hataları yaptı.

Ya da kurmayları yanlış yönlendirdi.

Her şeyi bırakın, rakip analizi dahi yap(a)madı!

Zaten belliydi ama sonuçlardan da kesinleşti ki, Akşener'in birinci rakibi Kılıçdaroğlu, ikinci rakibi Erdoğan'dı!

Birinci rakibe tuş olurken, ikincisi için ortaya çıkmış sağlıklı bir ar-ge çalışmasının bile yapılmadığı görüldü.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN