GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Talat Atilla: Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum!

Türktime Gazetesi yazarı Talat Atilla, "Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

"Her şey birdenbire oldu.

Birdenbire tütmeye başladı duman" dediğine...

Sadece duman, baca değil, aslında geminin tüm gövdesini herkes görmüştü.

Türkiye, çıkan dumanı önce CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmazsa masa dağılır!" sözüyle...

Bacayı, CHP'nin "Geliyor, gelmekte olan" sloganıyla..

Gemiyi de, Kılıçdaroğlu'nun "Aday olmaktan mutlu olurum." cümleleriyle gördü...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Talat Atilla
ÇOK OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce'den Dolar tahmini! 10 TL olacağını bilmişti yeni tahmini duyanın nutku tutulacak Muharrem İnce'den Dolar tahmini! 10 TL olacağını bilmişti yeni tahmini duyanın nutku tutulacak
Herkes bunu bekliyordu! Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi açıklaması geldi Herkes bunu bekliyordu! Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi açıklaması geldi
O tarihten sonra emekli olanlara ek zam! Maaşlara 4.125 TL eklenecek O tarihten sonra emekli olanlara ek zam! Maaşlara 4.125 TL eklenecek
Kuruşu kuruşuna hesaplara yatıyor! Emekliye karşılıksız, geri ödemesiz 8500 TL nakit destek Kuruşu kuruşuna hesaplara yatıyor! Emekliye karşılıksız, geri ödemesiz 8500 TL nakit destek
Emekliler o bankalara koşuyor! Bankalar oluk oluk para akıtıyor, güncel promosyon listesi açıklandı Emekliler o bankalara koşuyor! Bankalar oluk oluk para akıtıyor, güncel promosyon listesi açıklandı
Ak Parti'den nefes kesen hamle! Emekli Bayram ikramiyesine dokunuş yapıldı, bayram öncesi o rakama yükselecek Ak Parti'den nefes kesen hamle! Emekli Bayram ikramiyesine dokunuş yapıldı, bayram öncesi o rakama yükselecek
SON HABERLER
Ev hanımı, öğrenci, işsizlere İŞKUR’dan 7945 TL yardım! PTT'den 30 gün içinde alın Ev hanımı, öğrenci, işsizlere İŞKUR’dan 7945 TL yardım! PTT'den 30 gün içinde alın
Mehmet Barlas: Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet Mehmet Barlas: Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet
Emre Kongar: Uygarlık ve demokrasi kazanacak! Emre Kongar: Uygarlık ve demokrasi kazanacak!
Hande Fırat: Kritik 72 saatin hikâyesi Hande Fırat: Kritik 72 saatin hikâyesi
Fuat Uğur: Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı Fuat Uğur: Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı
Taha Akyol: Uzlaşma iyidir Taha Akyol: Uzlaşma iyidir
Ali Karahasanoğlu: SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları! Ali Karahasanoğlu: SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!
Talat Atilla: Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum! Talat Atilla: Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum!