Talat Atilla: Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

"Her şey birdenbire oldu.

Birdenbire tütmeye başladı duman" dediğine...

Sadece duman, baca değil, aslında geminin tüm gövdesini herkes görmüştü.

Türkiye, çıkan dumanı önce CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmazsa masa dağılır!" sözüyle...

Bacayı, CHP'nin "Geliyor, gelmekte olan" sloganıyla..

Gemiyi de, Kılıçdaroğlu'nun "Aday olmaktan mutlu olurum." cümleleriyle gördü...

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