Talat Atilla: İmamoğlu ve Yavaş konusunda iktidar-muhalefet yanılıyor! Fidan istifa etmeyecek! Bahçeli!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Gazali'nin "Şüphe duymayan hakikati bulamaz." sözüne saygılıyım ama şüphe aynı zamanda aklın da depremidir!

Muhalefet için asıl şüphe, bu kadar güçlü isimlere rağmen seçimin kaybedilme ihtimalinin halen bir seçenek olması ve aynı zamanda bu seçeneğin getireceği siyasi sonuçlar!

Mesela..

Muhalefet kaybederse, kendi siyasi yıldızlarını kara deliğe düşürebilir!

Bakmayın siz iki tarafın da 'bu iş tamam' dediğine. Hiç bir seçim bu kadar öngörülemez olmadı.

Hiç bir seçimde siyaset sosyolojisi bu kadar birbirine girmedi.

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