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Talat Atilla: HDP 'Öcalan'ı bırakın!' diyecek! Özdil katilleri!

Türktime Gazetesi yazarı Talat Atilla, "HDP 'Öcalan'ı bırakın!' diyecek! Özdil katilleri!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Gündem seçim ve deprem ama gerçeğe ihanet edildiği zaman korsan gündemler yazmayı severim.
Sıcak gündeme birazdan geçeceğim.. Okurlarım çeşitli sorular soruyorlar bana. Affınıza sığınarak bu sorular karşısında kendimi biraz anlatma ihtiyacı duyuyorum.
Bu coğrafyada yaşayan bir çok insan gibi ben de defalarca haksızlığa uğradım, uğruyorum.

DGM dahil, yazdıklarımdan dolayı  hapis ve para cezaları aldım, almaya devam ediyorum.
En doğru haberlerim, siyaset ve medya çeteleri tarafından yalan ilan edilerek karartılmaya çalışıldı.
Teslim olmadım.
Teslim olmadıkça üzerime daha çok geldiler!
Üzerime gelindikçe daha çok direndim!
Bil(e)medikleri, bana yüklendikçe geriye gitmek yerine, ilerlerim! 
Keşke pes etme huyum olsaydı, hayat bu kadar yormazdı beni! 
Ölümlüler için pes etmek, çok utanç verici bir duygu değil mi sizce de?

...

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Talat Atilla
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