Talat Atilla: Erdoğan'ın 5 bombası! Esrarengiz Mansur Yavaş hareketlenmesinin finali!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

11 yıl önce... Gözümün nuru, halen fotoğraflarına bakamadığım, baktığımda hıçkırıklara boğulduğum rahmetli babamı beraber kabre koymuştuk. Mansur Bey ihtiyatlı ve duygusaldır. Fazla ihtiyatlı olması, kendisini uzaktan tanıyanlar için vefasız mı şüphesini uyandırsa da aslında vefalıdır...

Mansur Yavaş'ı vatandaş çok sevse de aslında çok yalnız bir siyasetçidir.

Bu yalnızlığını görünce yaklaşık 7-8 sene önce kendisine "Şahsına ait internet sitesi ve güçlü bir sosyal medya ekibi kurman çok önemli!" diye ısrarla öneride bulundum.

"Haklısın" dedi ve bu önerimle başlayan, bugün siyasi kariyerinin yanında bir de sosyal medya fenomeni olma hikâyesi de böylece başlamış oldu.

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