Talat Atilla: Erdoğan doldursa, kurmaylar boşaltıyor! 2. Ordu Komutanı Gürak'ı Erdoğan'ın yanına koymadılar!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Muhalefet, mahallesinin önde gelen büyükleri, top tüfek, kazma kürekle, cümbür cemaat taaruza geçtiler.

Moral üstünlüğünü ele geçirdiğini öne sürenler de az değil.

Bana göre de muhalefet durumu eşitledi.

Hata yapan tarih olur!

İktidar açısından da bundan sonraki tüm hamleler artık hayati önemde.

Elbette iktidarın tercihidir ama tüm bu gelişmelere rağmen her nedense iktidarda tuhaf bir basiret bağlanması var.

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