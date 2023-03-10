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Talat Atilla: Erdoğan doldursa, kurmaylar boşaltıyor! 2. Ordu Komutanı Gürak'ı Erdoğan'ın yanına koymadılar!

Türktime Gazetesi yazarı, "Erdoğan doldursa, kurmaylar boşaltıyor! 2. Ordu Komutanı Gürak'ı Erdoğan'ın yanına koymadılar!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Muhalefet, mahallesinin önde gelen büyükleri, top tüfek, kazma kürekle, cümbür cemaat taaruza geçtiler.

Moral üstünlüğünü ele geçirdiğini öne sürenler de az değil.

Bana göre de muhalefet durumu eşitledi.

Hata yapan tarih olur!

İktidar açısından da bundan sonraki tüm hamleler artık hayati önemde.

Elbette iktidarın tercihidir ama tüm bu gelişmelere rağmen her nedense iktidarda tuhaf bir basiret bağlanması var.

...

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Talat Atilla
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