GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Talat Atilla: Akşener, Kılıçdaroğlu'na evinde sitem etti: "Yaşar Okuyan'ın terbiyesizliğine kayıtsız kalındı!"

Türktime Gazetesi Yazarı Talat Atilla, "Akşener, Kılıçdaroğlu'na evinde sitem etti: "Yaşar Okuyan'ın terbiyesizliğine kayıtsız kalındı!"" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

"İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticede aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum: Buna içimdeki şeytan diyordum! "

Sabahattin Ali'nin ilerleyen satırları daha da çarpmıştı beni.

"Müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum.

Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı? Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması.."

Toplumsal gündemin kişi(lik)ler üzerindeki baskısını ve yeterince güçlü olmayan insanın 'köşeye kısılmışlığını' iyi ifade eden bir roman Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanı. Entel görünenlerin karanlık dünyasına ve 'insanın içindeki gerçek şeytan'ı ışıl ışıl aydınlatarak gösteren bir fener gibi.

Bu romanı metafor yaparak siyasete uyarlamak kaba bir yaklaşım olur ama siyasetin doğasında meleklere ayrılan yer çok az!

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Talat Atilla
ÇOK OKUNAN HABERLER
Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi
Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor! Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor!
Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
SON HABERLER
0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor 0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor
Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor! Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor!
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde! BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde!
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı