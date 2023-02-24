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Talat Atilla: 6'lı masanın 7 kişilik sırrı! Kılıçdaroğlu'nun ilan edileceği gün! Akşener'in Uysal'a rezervi neden?

TürkTime Gazetesi yazarı Talat Atilla, "6'lı masanın 7 kişilik sırrı! Kılıçdaroğlu'nun ilan edileceği gün! Akşener'in Uysal'a rezervi neden?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Aslında iktidarı rahatlatan en önemli unsur muhalefetin bizzat kendisi oldu!..

Muhalefetin yakın geçmişde biraz oksimoron, biraz da günlük siyaset yapması nedeniyle, iktidar bulunmaz bir fırsat ele geçirdi...

Muhalefet partilerinin yerel-genel yöneticilerinin deprem öncesinde

kentsel dönüşüme karşı çıkan, hatta kentsel dönüşüme direniş ilan eden beyanları iktidar için can simidi oldu.

Muhalefetin bu yanlışının iktidara kendisini savunma, eksikliklerini meşru zemine yayma, hatta atağa geçme noktasında geniş bir alan açtığını söylemek mümkün.

Deprem sonrasında bile muhalefetin bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onlarca insanın ölümüne neden olan müteahhidi savunması, iktidar için şahane bir oksijen çadırı oldu.

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Talat Atilla
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