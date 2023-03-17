Talat Atilla: 6'lı Masada Yenildi İçildi de Ücreti Kim Ödeyecek? Muharrem İnce Ne Yapar? Sosyal Suikast: Özdil!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Daha ötesini yazayım. İnce, ekranlarda bu satırların yazarına haksızlık yaptığı, trollerini üzerime gönderdiği zamanlarda dahi, sahibi olduğum yayın organlarındaki yönetici arkadaşlarıma "İnce'nin haber değeri taşıyan her sözünü yayınlayın" ricasında bulundum ve yayınladık.

Çünkü...

İnce'ye gönül verenler, isterse bir, isterse 1 milyon kişi olsun. Onların hukukunu korumanın vicdanı ve etik olduğunu düşündüm, düşünüyorum.

Her ne kadar hukuklarını korumaya çalıştığım Muharrem İnce sevenlerin bir bölümü, trollerle birlikte bu satırların yazarına hakaret ve iftiralarla saldırsalar da, ben doğru olanı yapmaya çalıştım, çalışıyorum.

Hukuki yönüyle avukatım Aziz Bozkurt ilgileniyor.

Tek tek hukuk önünde cezalarını çekiyorlar, çekecekler.

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