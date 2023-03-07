Taha Akyol: Uzlaşma iyidir

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Millet İttifakı’nın tekrar 6 partili hale gelmesi iyi oldu. Benim en çok önemsediğim, Millet İttifakı’nın açıkladığı metinlerde yer alan reformları hayata geçirme ümidinin yeniden güçlenmiş olmasıdır.

Meral Akşener’in masadan ayrılmasından sonra bütün taraflar bu krizi çözmek gerektiğini gördü. Zira herkes kaybediyordu. Kamuoyundan da tekrar bir araya gelmeleri için yoğun baskılar geldi, bütün taraflara…

Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in, birbirlerinden habersiz, kendi belediye başkanlarına “hiçbir şey olmamış gibi davranın” diye talimat vermeleri uzlaşma kapısını açık tutmak içindi.

Her iki partide de sağduyulu insanlar bu yönde açıklama yaptılar.

Tekrar bir araya gelme ve belgelerde yer alan reformları tekrar birlikte taahhüt etmenin anahtarı, İYİ Parti’nin “Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının CB yardımcısı” olmak üzere aday ilan edilmeleri formülü oldu. Tekrar bir araya geldiler, Kılıçdaroğlu’nu Millet İttifakı’nın ortak adayı olmasını onayladılar. Bir de 12 Maddelik “Geçiş Sürecinin Yol Haritası”nı açıkladılar.

KOALİSYON...

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