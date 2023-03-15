Taha Akyol: Tayyip Erdoğan’ın papaz elbisesi

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Siyasi kültürümüzde kronik hastalıklar vardır. Kendimizi tek ve mutlak doğru, karşıtlarımızı mutlak yanlış ve hain sanmak… Sanmakla yetinmeyip buna inanmak ve kavgasını yapmak…

Fatih Erbakan’ın partisinden MKYK üyesi Mehmet Aras’ın, Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri:

“Milli Görüş elbisesini çıkarıp papaz elbisesini giydi. Eş başkanlık yaptı. Irak’ın bombalanmasını kabul etti. Ben karşıyım arkadaş. Ben Erbakan Hoca’nın çizgisindeyim. Erbakan Hoca ne diyordu, ‘Ben AK Parti’nin günahına ortak olamam’. Irak savaşı zamanında havaalanlarını açtı, limanları açtı. Iraklı Müslüman kadınlara Amerikan askerleri tecavüz etti…”

Erdoğan ve herkes eleştirilir elbette… Bir toplumda eleştiri yoksa istibdat vardır, zihinler uyuşur.

Eleştirinin doğrusu yanlışı olur… Ama bu “papaz elbisesini giydi” sözü bir zihniyet hastalığının ifadesidir.

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