Taha Akyol: Parti cemaat rant

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Nihat Ergün Milli Görüş kökenli ciddi bir entelektüeldir. AK Parti döneminde çeşitli bakanlıklarda bulunmuştu. Şimdi DEVA Partisi’nin kurucularından.

Siyasi tecrübelerini anlattığı “Adım Adım Siyaset” kitabında çok önemli tespitler var, biri şöyle:

“Partiler bir süre sonra parti olmaktan çıkıyor, siyasi cemaate veya siyasi şirkete dönüşüyorlar...”

Bu tespit, siyasi hayatımızın tahlilinde anahtar değerindedir. Siyasi partilerin “cemaat” yani bireyselliği engelleyen “sık dokulu” yapılar haline gelmesi; kongrelerin, adaylıkların “yukarıdan” gelen emirlerin uygulandığı formalitelere dönüşmesi… “Şirketleşme” ise başta rant olmak üzere siyasetin servet kaynağı olarak kullanılması…

Sağ, sol fark etmiyor, yeter ki imkân olsun! Muhafazakâr dünyada ise bu süreç dini değerlerin ‘kullanılmasıyla’ pekiştiriliyor. Ergün örneklerle anlatıyor.

‘SIK DOKULU’ YAPILANMA

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