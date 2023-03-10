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Taha Akyol: HDP faktörü

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, "HDP faktörü" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Taha Akyol'un yazısı:

HDP ile ilgili önemli ve belirleyici gelişmeler yaşanıyor, HDP’nin siyasi hayatımızdaki önemi artıyor. Bunları iki başlıkta toplamak mümkün:

Hukuki bakımdan: AYM 7’ye karşı 8 oyla, HDP’nin durdurulan hazine yardımını almasına karar verdi. Kapatma için 10 oy gerekecek.

Ayrıca, HDP’nin kapatılmadan seçimlere girmesi kesin gibi… Zira AYM, HDP’nin sözlü savunmasını 11 Nisan’da dinlemeye karar verdi. Seçimlere kadar nihai kararın yetişmesi de başlamış bir seçim sürecinde kapatma için gereken 10 oyun AYM’de çıkması da beklenmemelidir.

Bahçeli yine AYM’yi ihanetle suçlar mı? O bunu sık sık yapıyor ama AYM’nin bu kararının gerekçesi, deprem dolayısıyla yayınlanan 120 Sayılı CB Kararnamesidir. Saray hukukçuları kararnameyi yazarken bunu atlamış olmalı!

Siyasi bakımdan: Gerek seçimlerde gerek seçimlerden sonra parlamentoda HDP belirleyici hale geliyor. Selahattin Demirtaş ve Eş Genel Başkan Mithat Sancar Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’na oy verecekleri anlamına gelen açıklamalar yaptılar.

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Taha Akyol
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