Taha Akyol: Erdoğan yapabilir mi?

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Önümüzde çok zor bir dönem var. Kuraklığın yarattığı tarımsal üretim düşüşleri, katmerleşen enflasyon ve ekonomide görülmedik düzeylere çıkan dış açık başta olmak üzere artan korkutan bozulma işaretleri… Bunun üzerine deprem felaketi…

TÜRKKONFED toplam maliyetin 84 milyar dolar olmasından kaygılı!

Nasıl bir 2023 hatta 2024 yaşayacağız, görüyor musunuz?

Erdoğan bunun altından kalkabilir mi?

Duygularımızı bir tarafa bırakalım. Objektif ve cevap aramak için önce “nasıl?” diye sormalıyız. Bu korkunç maliyetin altından “nasıl” kalkılır ki, Erdoğan ve başka bir iktidar bunu yapabilir mi, diye sormalıyız.

İKİ TEMEL YANLIŞ

Böyle bir felaketin altından kalkmanın ilk şartı “kaynak” yaratmaktır. Kimse bunu inkâr edemez. Kaynak yaratmadan para basmanın, eldeki “128 Milyar dolar”ı harcamanın, emirle faiz indirmenin neye mal olduğunu depremden önceki yıllarda yaşayarak gördük, sonuç kriz oldu.

Bu yanlış politikalar “Yerli ve milli model” diye propaganda edildi…

Halbuki politikaların yanlışlığını ve gidişin kötü sonuçlanacağını gerçek iktisatçılar yıllar öncesinden görmüşler ve uyarmışlardı. Meselâ Kemal Derviş’in 2014’teki sözleri:

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