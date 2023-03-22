Taha Akyol: Dış güçler nerede?

İşte Taha Akyol'un yazısı:

AK Parti’nin yirmi yılı çok uzun bir zamandır, içinde birçok farklı dönemler, sorunlar, tavırlar, inişler çıkışlar vardır. İster muhalif, ister taraftar olalım, bu yirmi yıla laboratuvar gibi bakarak dersler çıkarmak gerekir.

Laboratuvar gibi bakmak ne demek? Hangi davranışların ne tür sonuçlar doğurduğunu anlamak için bakmak demek... “Dış güçler” kavramı bu açıdan özellikle önemlidir.

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