Taha Akyol: Deniz Baykal’ın mirası

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Deniz Baykal vefat etti. Siyasi hayatını anlatacak değilim. Son derece önemli bulduğum iki eserinden bahsedeceğim: Biri doktora tezi olan “Siyasal Katılma” adlı kitabı… Öbürü CB hükümet sistemi konusunda Meclis’te yaptığı konuşma…

Nesillere bıraktığı iki entelektüel miras.

“Siyasal Katılma” adlı kitabında, Cumhuriyet tarihimizdeki iki ana çizgiyi tam bir bilimsel objektiflikle tahlil eder: Bir yanda CHP, karsında DP ve devamı olan Adalet Partisi…

2007 gibi yıllarda kendisine çok ısrar etmiştim… 2000’lere kadar olan gelişmeleri izah eden bir önsöz yazması ve bununla kitabın ikinci baskısının yapılması için… Fakat siyasi meşguliyet buna izin vermemişti.

İKİ ANA ÇİZGİ

Baykal’ın kitabının özeti şudur: CHP, “belli bir ilkeler grubuna göre toplumu düzenleme amacına yönelmiş bir siyaset anlayışını” temsil eder… Bu partideki iç buhranlar genellikle ilkeler tartışması halinde ortaya çıkar… Birincil muhatapları şehirler ve aydınlardır. (sf. 117)

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