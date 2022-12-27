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Taha Akyol: Altılı Masa nereye?

Karar Gazetesi Yazarı Taha Akyol, "Altılı Masa nereye?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Şu anda bu sorunun cevabını ben bilmiyorum! Zira bir süredir gözüken ihtilaflar, Kılıçdaroğlu’nun “tek aday, çok aday, bilmiyorum” açıklamasıyla resmiyet kazandı!

Tek aday üzerine anlaşmaları zor demek ki!

Herhangi bir tek aday riskli ise, birden fazla aday kat kat risklidir. Tek aday üzerinde anlaşamamak Altılı Masa’nın Türkiye’yi nasıl yöneteceği konusunda ciddi tereddütlere yol açar. Erich Hoffer’den beri siyaset ilminin bir tespitidir: Seçmen tereddüt değil, kararlılık ister

Siyaset bilimci Prof. Tanju Tosun da dün “muhalefetin kazanmak için izleyeceği en uygun strateji tek tur-tek aday stratejisi gibi görünmektedir” diye yazdı. (politikyol.com)

TEK ADAY

Altılı Masa’daki bir tek partinin ekonomi kadrosu, iktidarın tüm ekonomi kadrosundan daha liyakatlidir, yatırımcıya güven verecek yüksek kaliteye sahiptir. Altı Masa çok iyi programlar da hazırladı… İktidarın ise ekonomimizi küçülten, Türkiye’yi dünyada yalnızlaştıran, hukuk devletini örseleyen yanlışlarından döneceğine dair hiçbir işaret yok, aksine inadında devam...

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Taha Akyol
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