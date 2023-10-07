Sular durulmuyor! CHP'nin İstanbul adaylığı için ünlü bir iş adamı konuşuluyor! Talat Atilla yazdı

CHP Genel Merkezi'nde sular durulmuyor. Yaklaşan kongre öncesinde yerel seçimde çıkarılacak adaylar yavaş yavaş netleşmeye başlarken İstanbul için düşünülen isim çok konuşulacağa benziyor.

Turktime yazarı Talat Atilla köşe yazısında CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu dışında kazanacak başka bir aday arayışı için 3 kişilik bir arge ekibi bile kurulduğunu iddia etti.

Öte yandan Talat, şimdilik küçük birrobot resim verebilirim diye bahsettiği aday için 'Bedrettin Dalan ismi üzerinde konuşulsa da daha genç bir aday olmalı itirazı ile Dalan konusu kapandı ama off the record olduğu için yazamadığım başka bir adayın üzerinde ciddi olarak durulduğunun altını çizebilirim.' ifadelerini kullandı. İşte Atilla'nın yazısının bazı bölümleri:

İSTANBUL

İyi Parti’nin olmadığı bir denklemde iktidar partisinin işi daha kolay gibi gözükse de özellikle İstanbul’da iki kere iki dört etmeyebilir. Kaldı ki iyi parti'nin son kararı henüz belli değil. Ekrem İmamoğlu faktörü İstanbul’u en azından bu şartlarda başka bir parti için zor kılıyor. İstanbul’un kazanılması onlarca çarpan etkisine sahip. Kaybedilmesi de. Dolayısıyla iktidar partisi için çok kritik bir seçim olacak.

İZMİR

İzmir’de CHP’nin karşısından Atatürk aday yapılsa, kazanamaz. Buraya, iktidar partisinde sahanın dışına atılmak istenen bir kişi aday yapılabilir.

ANKARA

Mansur Yavaş faktörü bir parça popülerlik olarak azalsa da hala dominant bir gerçek olarak duruyor. İyi Parti’nin aday çıkarması halinde iktidar partisinin Ankara’da kazanma şansı artabilir. Osman Gökçek'in güvenilir anketlerde ön sıralarda çıkması bazı kesimler için sürpriz olsa da, giderek yükselen bir grafiği olduğu ortada. Ankara için şansı en yüksek aday Turgut Altınok gözüküyor. Başarılı belediyecilik geçmişi, yarışacağı Mansur Yavaş gibi ülkücü bir geçmişe sahip olması gibi özellikler Altınok’u diğer adaylardan öne çıkarıyor. Ancak; Altınok’un son döneminde Keçiören özelinde önceki dönemlere göre daha başarısız kabul edilmesi, A Takımı gibi eski “bagajları” aşması gereken soru işaretleri. Bu arada Ankara için alternatif olarak bir kadın aday Fatma Şahin ismi de konuşuluyor.

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