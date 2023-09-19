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Şu paranoyadan artık kurtulalım! Ali Koç'un Elini Cebine Atması mı Elon Musk'ın Kucağındaki Oğlu mu? Ersoy Dede yazdı

TRT 1 Ana Haber sunucusu gazeteci Ersoy Dede bu hafta kaleme aldığı yazısında dün ABD’nin New York kentinde, Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla ile SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Reeve Musk ile görüşmesinin fotoğraf karelerini masaya yatırdı. İşte Dede'nin 'Ali Koç'un Elini Cebine Atması mı Elon Musk'ın Kucağındaki Oğlu mu?' başlıklı yazısının ayrıntıları...

Şu paranoyadan artık kurtulalım! Ali Koç'un Elini Cebine Atması mı Elon Musk'ın Kucağındaki Oğlu mu? Ersoy Dede yazdı

Dün ABD’nin New York kentinde, Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla ile SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Reeve Musk ile görüşmüş ve 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest’e davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kucağında çocuğu ile gelen Musk eleştirinin hedefi olmuştu. Yankı uyandıran bu görüşmenin ayrıntılarını İnternethaber köşe yazarı Ersoy Dede köşesine taşıdı. Dede, 'Elon Musk’ın kucağında çocuğuyla spor kıyafetle NY’daki Türkevi’ne girişini izlerken ’işte’ dedim.. İşte budur.. Bu adam tam da Erdoğan’ın kalemi..  Erdoğan ve Musk aslında birbirlerine öyle çok benziyorlar ki. Belki de bu kadar iyi anlaşmaları da bu yüzden.. ' dedi. İşte Ersoy Dede'nin yazısının bir bölümü: 

ŞU PARANOYADAN ARTIK KURULALIM

Şu paranoyadan artık kurtulalım. Kimse bu memleketin ve memleketimin insanının kötülüğünü istemiyor. İstemeyecek de.. Ülkeyi yönetmeye talip olan muhalefet partilerinin lider ve adayları da, sanayiciler de, stk’lar da.. Herkes hepimizin iyiliğini istiyor..

İLİŞKİLERİN GERÇEK VE MAKYAJSIZ OLMASI 

Elon Musk’ın çocuğuyla gelmesi de Ali Koç’un elleri cebinde sohbet etmesi de saygısızlıktan değil. İlişkilerin gerçek ve makyajsız olmasından kaynaklanıyor.. Ve 90’lardan beri Erdoğan’ı çok yakından takip eden bir gazeteci olarak ifade edeyim ki; eğer Erdoğan izin vermezse ne bir işadamı elini cebine atabilir ne de bir başkası toplantıya çocuk getirebilir…  Aklınızda olsun..

Ersoy Dede yazısının devamı için >>>

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