Sevilay Yılman: "Siz hala anlamadınız mı felaketin büyüklüğünü!"

İşte Sevilay Yılman'ın yazısı:

Deprem Bölgesinden döndüğümün ertesi günüydü... Gece yarısı arkadaşım Neyzen Burcu Karadağ Whatsapp üzerinden paylaşmış olduğu tweeti iletip destek olmamı istedi. Diyordu ki: "Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine gençlerden inanılmaz tepki var! Oğlum ve arkadaşları isyanlarda! Pandemiden sonra zaten bozulmuş olan gençlerin morali yeniden sarılmaya çalışılırken alınan bu karar, çocuklarda geri dönülmez yaralar açar! Başka çözümler bulsunlar! Polisevleri, öğretmenevleri, oteller ne güne duruyor?"

Çok yorgundum ve tam uyumak üzereydim.

Muhakeme yeteneğimi kaybetmiş olmalıyım ki oğlu üniversite birinci sınıfta olan anne olma dürtüsü ile hareket eden Burcu’nun ricasının doğru olup olmadığını sorgulamadan anında destek verdim.

Hemen akabinde de vurdum kafayı yattım.

Sabah uyandığımda ise ilk işim verdiğim desteği çekmek oldu çünkü yanlıştı bu bakış açısı.

Burcu, bir konuda yerden göğe kadar haklıydı.

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