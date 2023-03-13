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Sevilay Yılman: Hatay ve gerçekler…

Habertürk Gazetesi Yazarı Sevilay Yılman, "Hatay ve gerçekler…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Sevilay Yılman'ın yazısı:

İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde’ye deprem bölgesine giderken eşlik edeceğime dair bir sözüm vardı.

Ama malum siyasi kriz yaşanınca gidemedik ve 1 haftalık mecburi bir rötar yaşandı.

Kriz çözülüp, ortalık sütliman olunca Murat tekrar aradı. “Cumartesi Hatay’a, Pazar Kahramanmaraş’a gidiyoruz. Hangisine gelebilirsin?” diye sorunca hiç düşünmeden “Hatay” dedim.

Çünkü depremin ilk günlerinde Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’ya gidebilmiş ama Hatay ve Adıyaman’a gidememiştim.

Bunu havalimanında buluşunca Meral Hanım’a da söyledim.

“Eyvah eyvah” dedi.

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Sevilay Yılman
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