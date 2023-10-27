GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

“Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta 'Ya daha büyük bir savaş Ya daha büyük bir barış' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için “Terör örgütü değildir” demesi üzerine gelen tepkileri kaleme aldı.

Hürriyet yazarı AHmet Hakan 'Filistin sorunu...Arapların sorunu değildir, Türklerin sorunu değildir, Müslümanların sorunu değildir. Filistin sorunu... İnsanlığın sorunudur.' ifadelerini kullandığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için “Terör örgütü değildir” sözlerine tepki verenler için 'Şöyle bir baktığında zannedersin ki terör örgütlerine “terör örgütü” demekte süper hassaslar.' dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEK VE DEMEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için “Terör örgütü değildir” dedi. Ortalık toz duman. Avrupa’dan falan “Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diye tepkiler geliyor.

Şöyle bir baktığında zannedersin ki terör örgütlerine “terör örgütü” demekte süper hassaslar.

Sanki YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere “terör örgütü” demekte hiç tereddüt göstermemişler.

Sanki PKK’nın PYD koluyla askeri işbirlikleri yapmamışlar gibi.

12 BİN TON BOMBA

Gazze’ye atılan bomba 12 bin tonmuş. Bu bombaların yarattığı etki Hiroşima’ya atılan atom bombasına denkmiş.

Tekrar ediyorum: Filistin sorunu... Arapların sorunu değildir, Türklerin sorunu değildir, Müslümanların sorunu değildir.

Filistin sorunu...

İnsanlığın sorunudur.

Ahmet Hakan yazısının devamı için >>>

ahmet hakan ahmet hakan hürriyet gazetesi köşe yazıları ahmet hakan köşe yazıları hakan fidan israil filistin gazze
ÇOK OKUNAN HABERLER
Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar
“Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı “Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı
SON HABERLER
“Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı “Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı
Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar
100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli 100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü açılıyor TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü açılıyor
Organize sanayilerde Türkiye başarılı oldu Organize sanayilerde Türkiye başarılı oldu
Ankette İstanbul ve Ankara seçimleri için ne çıkıyor Ankette İstanbul ve Ankara seçimleri için ne çıkıyor
Türkiye’nin Ortadoğu politikasında değişiklik yok İlk hedef ‘hemen ateşkes’ Türkiye’nin Ortadoğu politikasında değişiklik yok İlk hedef ‘hemen ateşkes’
Kılıçdaroğlu’na açık mektup Kılıçdaroğlu’na açık mektup