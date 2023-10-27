“Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet yazarı AHmet Hakan 'Filistin sorunu...Arapların sorunu değildir, Türklerin sorunu değildir, Müslümanların sorunu değildir. Filistin sorunu... İnsanlığın sorunudur.' ifadelerini kullandığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için “Terör örgütü değildir” sözlerine tepki verenler için 'Şöyle bir baktığında zannedersin ki terör örgütlerine “terör örgütü” demekte süper hassaslar.' dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEK VE DEMEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için “Terör örgütü değildir” dedi. Ortalık toz duman. Avrupa’dan falan “Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diye tepkiler geliyor.

Şöyle bir baktığında zannedersin ki terör örgütlerine “terör örgütü” demekte süper hassaslar.

Sanki YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere “terör örgütü” demekte hiç tereddüt göstermemişler.

Sanki PKK’nın PYD koluyla askeri işbirlikleri yapmamışlar gibi.

12 BİN TON BOMBA

Gazze’ye atılan bomba 12 bin tonmuş. Bu bombaların yarattığı etki Hiroşima’ya atılan atom bombasına denkmiş.

Tekrar ediyorum: Filistin sorunu... Arapların sorunu değildir, Türklerin sorunu değildir, Müslümanların sorunu değildir.

Filistin sorunu...

İnsanlığın sorunudur.

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