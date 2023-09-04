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Nedim Şner bu haftaki yazısında seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa ekibini ele aldı. Seçimi kaybetmelerinini nedenlerini ise böyle sıraladı.

Gündeme yön veren yazılarıyla ses getiren Hürriyet yazarı Nedim Şener bu haftaki yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masayı masaya yatırdı. Seçimi kaybetmelerinin nedenlerini sıralayan Şener'in yazısının ayrıntıları haberimizde.

Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de 6’lı masa ortakları bir türlü seçimi neden kaybettiklerini açıklamıyorlar.

Erdoğan’ın neden kazandığı üzerinde dursalar gerçeği görecekler belki ama o noktadan çok uzaktalar.

Meral Akşener, seçim kaybını “Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına” bağlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise her hafta bir başka sorumlu buluyor. Önce parayla tutukları anket firmalarını suçladı. Sonra, ayda 500 TL dağıtılan parayı harcayacak yeri olmayan ve ekonomik krizden etkilenmediğini iddia ettiği kırsal kesimi suçladı. Ardından, “Büyük bir kısmı sadece TRT izliyor” diyerek köylüleri suçladı.

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