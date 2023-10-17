Seçilse bir de cumhurbaşkanı olacaktı! Kılıçdaroğlu Gazze'ye neden sessiz? Abdulkadir Selvi yazdı

İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ederken, dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında. ABD İsrail'e sınırsız destek verirken Biden’ın, Gazze’yi işgal etmenin büyük hata olduğu yönündeki açıklamasının şaşırtıcı olduğunu belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ‘ABD ile İsrail arasında görüş farklılığı mı var, ABD’nin tavrındaki değişikliğin nedeni ne?’ sorularının peşine. düştüğünü ifade etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında Kılıçdaroğlu hakkında ''Bu yazıyı yazmadan önce bir haksızlık yapmamak için Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarını tekrar kontrol ettim. Milli takımımızı kutlamış. Yerel Yönetimler Marmara çalıştayını paylaşmış, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılını kutlamış. CHP Lideri, hiçbir şeye duyarsız kalmamış. Ama ne yazık ki Gazze’ye ilişkin tek bir tweet atmamış'' dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri:

KILIÇDAROĞLU, GAZZE’YE NEDEN SESSİZ

Bu yazıyı yazmadan önce bir haksızlık yapmamak için Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarını tekrar kontrol ettim. Milli takımımızı kutlamış. Yerel Yönetimler Marmara çalıştayını paylaşmış, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılını kutlamış. CHP Lideri, hiçbir şeye duyarsız kalmamış. Ama ne yazık ki Gazze’ye ilişkin tek bir tweet atmamış.

GAZZE’DE KATLİAM YAŞANIYOR

İsrail, Gazze’de çocuklara, kadınlara, masum sivillere karşı fosfor bombası kullanıyor. 3 bine yakın sivilin katledildiği açıklandı. Bombaların yıktığı binaların altında ise, bine yakın insanın olduğunu tahmin ediliyor. Gazze’ye elektrik, su verilmiyor.

CUMHURBAŞKANI OLACAKTI

Koltuğunda oturduğunuz Atatürk, “Filistin’e el sürülemez” diye Avrupa’yı uyarmıştı. Filistin davası Atatürk’ün de davasıydı. Ama belli ki sizin Gazze diye bir derdiniz yok.

Düşünsenize Kılıçdaroğlu seçilseydi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olacaktı.

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