Şebnem Bursalı: Kılıçdaroğlu hukuku!

İşte Şebnem Bursalı'nın yazısı:

Sosyal medyanın, siyasal tercihlerin yöneliminde ne denli etkili olduğu sadece bizde değil, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde de hemen her seçimde sınanıyor. Gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde, yalan haber ve manipülasyon yoluyla toplumsal olayların köpürtülmesi, Arap Baharı süreci de dahil sokakların karıştırılması adına sosyal medyanın defalarca kullanıldığına şahit olduk.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin sadece Türkiye değil, bölge ve tüm dünya düzeni adına en kritik eşiklerden biri olarak görüldüğü gerçeğini de hatırlarsak, bir süredir başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında garip işler oluyor. Gazetemizin yazarı Melih Altınok, SABAH'taki köşesinde ve A Haber'deki programlarında bu konuyu sıkça hatırlatıyor, ilginç bilgiler veriyor. Geçen çarşamba günü Melih'in "Sebep Sonuç" programında canlı yayında yine bu konuyu konuştuk. Hatta çok taze bir konu üzerinden...

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