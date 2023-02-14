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Saygı Öztürk: Tarikatlar ne yapıyor, çadırı nereden buluyor?

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Tarikatlar ne yapıyor, çadırı nereden buluyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Saygı Öztürk'ün yazısı:

Adıyaman'ın bildiğim bazı caddelerinin yerle bir olduğuna ilişkin görüntüleri izledim. Kiminle konuşsam, “Adıyaman bitti” dedi. Menzil köyünün de bağlı olduğu Kahta ilçesinde 4 bina yakıldı, 44 kişi hayatını kaybetti. Menzil köyünü merak ettim, yapılar yeni ve son teknolojiye uygun yapıldığı için binalarında bir sorun olmadığını öğrendim.

Ancak köylerin yüzde 80'inde konutlar yıkıldı. Menzil Tarikatı, TPAO'nun yaptığı bir sondajda bulduğu sıcak suyu, 15 kilometre uzaklıktan getirip Menzil'in Bahar Evleri Termal Sitesine bağlamış. Devre mülklerin, Seyda'nın oturduğu eve uzaklığına göre fiyatı da değişiyor. Şeyhin evine yakın olan devre mülkün parası daha yüksek. Bu fiyatlar kademe kademe değişiyor.

MELEKLER Mİ ÇALIŞIYOR?

Böyle dar günlerde, zor günlerde Menzil Tarikatı'nın ne yaptığını araştırdığımda, devre mülkleri halka açtığını öğrendim. Ancak, sanıldığı gibi her başvuran o evlere alınmıyor. Tarikat mensupları alınıyor.  Yemekleri de Menzil'in yardım kuruluşu Beşir tarafından karşılanıyor.

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Saygı Öztürk
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