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Şanslı olamadık Ayhan Bora Kaplan kadar! Belgede sahtecilik... Yağma... Mala zarar... Hadi Özışık kaleme aldı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık haftanın yeni gününde 'Yargılanmak istiyorum! Ayhan Boran Kaplan'a yapılan ayrıcalığı istemiyorum' başlıklı yazısında "Ayhan Boran Kaplan soruşturması" ilgili bir yazı kaleme aldı.

Şanslı olamadık Ayhan Bora Kaplan kadar! Belgede sahtecilik... Yağma... Mala zarar... Hadi Özışık kaleme aldı

İsmail Saymaz, "Ayhan Boran Kaplan soruşturması" ile ilgili dün bir yazı kaleme almıştı. "Ayhan Boran Kaplan soruşturması" ile ilgili "derin bilgi"ler ayrıntısını İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, bugünkü yazısında değerlendirdi.

Süleyman Soylu, "Sedat Peker suç örgütüne yardım ve yataklık" yaptığımıza ilişkin suç duyurusunda bulunduğuna değinen Özışık yazısında şu ifadelere yer verdi:

-Belgede sahtecilik... Yağma... Mala zarar... İzinsiz silah kullanma... Örgüt kurma... Huzur ve sükunu bozma... İzinsiz definecelik... Yaralama... Parada sahtecilik... Çalıntı eşyanın satın alınması... Hırsızlık... 

Bu suçların hepsi sabit olmasına rağmen... İsmail Saymaz'dan öğreniyoruz ki soruşturmayı yürüten savcı 4 Mayıs 2020 günü Ayhan Boran Kaplan hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına kararı vermiş!

Şanslı adam!
Ne Süleyman Özışık...
Ne ben... Şanslı olamadık Ayhan Bora Kaplan kadar...

Süleyman Soylu, "Sedat Peker suç örgütüne yardım ve yataklık" yaptığımıza ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu 19 Mayıs 2021'de... 

Suçumuz varsa cezamızı çekmeyi bekledik yıllarca...  Süleyman Özışık kanser illetine yakalanınca... Bizim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir her ne olduysa Süleyman'ın suçsuz olduğuna kanaat getirdi:

- (...) kovuşturmaya yer olmadığına!

Hadi Özışık yazısının devamı için >>>

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