Salih Tuna: Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

"Herkesin FETÖ'cü bildiği Cevheri Güven adlı bir algı operatörü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın Star gazetesinin vaktiyle Ankara temsilciliğini yapan iş bu Cevheri Güven'le AKP hiçbir zaman irtibatı kopartmadı. Türkiye'deki görevi bitince, Erdoğan'ın direktifiyle (N. Y) adlı bir iş adamı ve Şenkal Atasagun'la irtibatlı bir MİT elemanı refakatinde yurtdışına çıkartıldı. Gizli görevi, Erdoğan nefreti üzerinden CHP'yi yönlendirmekti. Bu görev için Erdoğan'ın direktifiyle Cevheri Güven'e tam 135 milyon dolar kaynak aktarıldı. Essen'deki kamera kayıtları incelendiğinde, Erdoğan'ın sağ koluyla kaç kez görüştüğü rahatlıkla saptanabilir... Şimdi sıkı durun, son derece gizli bir bilgiyi sizinle paylaşacağım: Almanya gizli istihbarat teşkilatları (BND) elemanı Rainer Werner Fassbinder 16. 05. 2022 ve 21. 04. 2022 tarihlerinde bizzat Erdoğan'la görüştü ve istedikleri zaman Cevheri Güven'i deport edeceklerini bildirdi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bizim karşı taraftaki adamımız..." diyerek bu teklifi reddetti..."

Yukarda okuduğunuz her şey kurgudan ibaret.

Kanıtım mı? Ne...

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