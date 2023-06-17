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Salih Tuna: Şu bizim cici ekonomistlerimiz

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Şu bizim cici ekonomistlerimiz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Muhalif ekonomistlerimizden Prof. Atilla Yeşilada'yı diğerlerine nazaran hep sevimli bulmuşumdur.
Hem "kültür-fizik" sahibi hem de hınzır ve çocuksu.
Bana öyle geliyor ki tarihçi olsaydı kuvvetle muhtemel İlber Ortaylı gibi bir şey olurdu.
Tek farkla ki, kimseciklere "Çok cahilsin, keşke ölsen" demezdi. Neyse...
Sayın Yeşilada her şeyden evvel yeminli muhalif değil. Burası önemli.
En azından, her dönemin ekonomi yönetimlerine birkaç ay mühlet veriyor, peşinen gömmüyor.
Ne ki, yeni dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sadece mühlet vermekle kalmadı. Kendi mahallesinden geldiğini iddia ettiği eleştirilere karşı da savunmayı ihmal etmedi: "Efendim işte bunlar Batı'nın adamı......

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Salih Tuna
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