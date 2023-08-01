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Salih Tuna: Şerefsiz Çin mi diyecekler?

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Şerefsiz Çin mi diyecekler?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Bunların kavline göre dünya sisteminin açtığı yolda, kurduğu ülküde, gösterdiği amaçta hiç durmadan yürüyeceksin.
Hülasa, tastamam rotaya gireceksin.
Yoksa ekonomi zinhar rayına girmez.
Ne ki, "Mehmet Şimşek'e yardımcı olmalıyız" çağrıları yapan pop ekonomistleri (Ö.D.) geçen gün, "Büyük işsizlik geliyor..." yaygarasına başladı.
"E hani rasyonel zemine dönüldüğü için her şey tıkırında gidecekti..." derseniz, şappadak "enkaz" bahanesine sarılacaktır. (Pardon, sarıldı bile.)
Tamam, rasyonel zemine dönüş yolunda hemencecik refaha ulaşamamanın gerekçesi olarak "enkaz" retoriğinin belirli bir mantığı olabilir.
Fakat...
"Büyük bir işsizlik geliyor" yaygarasının, methedilen zeminde "sıkıntı" olduğunu göstermenin dışında herhangi bir mantığı...

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Salih Tuna Çin
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