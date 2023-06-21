Salih Tuna: Partiyi kapatacağınızı vaat edin kazanın

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Büyük şairimiz İsmet Özel geçtiğimiz Ramazan Bayramı münasebetiyle fahri başkanı olduğu İstiklal Marşı Derneği'nde yaptığı konuşmanın bir yerinde, Ecevit'in 12 Eylül 80 darbesinde CHP Genel Başkanı olarak girdiği hapisten çıktıktan sonra CHP'ye geri dönmeme nedenini (basında yer aldığı kadarıyla) "CHP, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir" diye açıkladığını dile getirdi.

Özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında efsaneleşen Ecevit neden CHP'yi geri almayı denemedi?

"Değişim" lakırdılarıyla bir kampanya başlatıp CHP'yi istediği çizgiye getirmeye çalışamaz mıydı?

Neden yapmadı?

Bu milletin CHP'ye iktidar yüzü göstermeme kararlılığının neşet ettiği "derin damarı" mı fehmetti?

Sahi, CHP'den umudunu neden tastamam kesti?

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