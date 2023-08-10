Salih Tuna: Ne kadar LGBT, o kadar para

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Bunların anlı şanlı ekonomistlerinden en azgın muhalif gazetecilerine kadar hepsi birden halihazırdaki ekonomi yönetimini çok beğeniyor.

Sadece ekonomideki gidişatı beğenmiyorlar.

Gülmeyin, gerçekten böyle.

Bütün suç Erdoğan'daymış. Şayet işler yoluna girerse, Erdoğan'a rağmen girecekmiş.

Bazen öyle kaptırıyorlar ki, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın göreve getirdiği ekonomi yönetimini bizzat Erdoğan'a karşı savunmaya çalışacak kadar tozutuyorlar.

Anlaşılan o ki ekonomi sadece bir araçtan ibaret, asıl dertleri Sayın Erdoğan'ın varlığı.

Bundan sebep, Erdoğan varken ekonominin düzelmeyeceğini açık seçik dile getiriyorlar.

Babacan bunların önde gidenlerinden. Bir defasında, "Merd-i kıptî şecaat arz ederken sirkatin söyler" misali, "Erdoğan işin başında...

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