Salih Tuna: Bloklamışlar

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Ortodoks ekonomistlerimiz, maşallah, her halükârda ezberlerinden şaşmıyorlar.

Malumunuz, yüksek kur ve enflasyona yegâne çare olarak matine-suare "Faizleri yükseltin" deyip durdular.

Faizler yükseldi; lakin öngörüleri tutmadı.

Ne yaptılar biliyor musunuz?

Burunlarından kıl aldırmadılar. "Ama faizler yeterli düzeyde yükseltilmedi ki..." dediler iyi mi?

Bizimki de saflık.

Ne yani, "Bizim 'teoride' bir yanlışlık olmasın!" yollu kendilerini sorgulayacak değillerdi ya.

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