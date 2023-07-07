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Salih Tuna: Bloklamışlar

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Bloklamışlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Ortodoks ekonomistlerimiz, maşallah, her halükârda ezberlerinden şaşmıyorlar.
Malumunuz, yüksek kur ve enflasyona yegâne çare olarak matine-suare "Faizleri yükseltin" deyip durdular.
Faizler yükseldi; lakin öngörüleri tutmadı.
Ne yaptılar biliyor musunuz?
Burunlarından kıl aldırmadılar. "Ama faizler yeterli düzeyde yükseltilmedi ki..." dediler iyi mi?
Bizimki de saflık.
Ne yani, "Bizim 'teoride' bir yanlışlık olmasın!" yollu kendilerini sorgulayacak değillerdi ya.

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Salih Tuna
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