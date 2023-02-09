Salih Tuna: Ağır yazı

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Ünlü nörobilimci ve felsefeci Sam Harris ile Noam Chomsky, "savaş etiği" ve "terörizm" gibi konuları içeren e-mailleşmelerinde bir noktada "niyet" kavramını tartışırlar.

Tartışma çok ilginçtir.

Harris, ABD'nin Ortadoğu ve Afrika'da yol açtığı sivil ölümlerin korkunç facialar olduğunu kabul etse de, ABD'nin bunları "isteyerek" yapmadığını savlar.

Yani, sivil zayiatların savaş koşullarında "istenmeyen sonuç" olarak ortaya çıktığını iddia eder.

Buradan hareketle de ABD'nin sebep olduğu sivil ölümlerin 11 Eylül gibi bile isteye sivilleri hedef alan terör saldırılarına nazaran ahlaken daha az kötü olduklarını dile getirir.

Lütfen dikkat:

ABD'nin Afganistan'dan Irak'a kadar yaptığı tüm işgalleri "yüce insanlık değerleri" ve "demokrasi götürmek" adına yaptığına inananlar varsa yazının burasında ayrılabilirler.

Zira...

Chomsky, Harris'e verdiği cevapta, ABD işgallerinin sivillerin ölümüne neden olmasının 11 Eylül'den "daha az kötü"...

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