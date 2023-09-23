Salgın hastalık kapımızda İstanbulluları bu basiretsize terk edemezsiniz! Fuat Uğur yazdı

TV100 yazarı gazeteci Fuat Uğur bu hafta 'Salgın hastalıklar kapımızda, hazır mısınız?' başlıklı yazısında İstanbulluları bekleyen salgın tehlikesine dikkat çekerek uyardı.

Fuat Uğur, 'İBB Başkanı olmaya karar vermekte zorlanan Sayın Ekrem İmamoğlu. Salgın hastalık tehlikesinden daha önemli işleriniz var biliyoruz, CHP Genel Başkanlığı’nı ele geçirmek gibi. Dört yılda İstanbul’da su kaynaklarını artırmakla ilgili, ilaç niyetine bir çalışma bile yapılmadı, bırakın hayata geçirmeyi.' ifadelerini kullandı. İşte Uğur'un yazısının bazı bölümleri:

GÖRÜNÜRDE YAĞMUR YOK

Dün İSKİ’nin sayfasına baktım, barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 24,15’e düşmüş. Yani bir aylık su kalmış. Önümüzdeki bir hafta on gün yağış görünmüyor. Gelecek yağışlara da umut bağlamamamız gerektiğini söylüyor hava durumcuları. Her gün 3 milyon 312 bin metreküp suyu lüp diye tüketiyoruz. Tasarruf masarruf hak getire. Bahçeler, golf sahaları çatır çatır sulanıyor. Yüzme havuzları zaten doldur boşalt durumunda. Sadece su pahalandı diye biraz ara verdiler, basıyorlar kloru, iyonizasyonu. Terkos ve Büyükçekmece başta en az altı barajda su bitti.

İSTANBULLULAR KADERİNE Mİ TERKEDİLECEK?

Bu sorun sadece İstanbulluların değil, tüm Türkiye’nin hatta dünyanın tehdit altında olması demek.

Susuzluktan kaynaklı bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başladığında günlük yolcu trafiği 1 milyon olan İstanbul’dan diğer şehirlere ve ülkelere bulaşma olmayacak mı sizce? Karantina kaçınılmaz hale gelirse halimiz nice olur?

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