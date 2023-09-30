Portakal’lık değil, Oscar’lık film o! Ahlaksızca gerçekleri çarpıtarak film çekmek... Ali Karahasanoğlu yazdı

Yönetmen Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” belgeseliyle eleştirilerin odağındaki Altın Portakal Film Festivali dün iptal edildi. Yarışma seçkisine bir sokulup bir çıkarılan FETÖ ve KHK’lı propagandasının yapıldığı iddia edilen “Kanun Hükmü” belgeseliyle büyük tepki çeken 60. Altın Portakal Film Festivali, tüm sponsorların çekilmesi sonrası iptal edildi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''Kültür Bakanlığı’ndan para desteği al.. Altın Portakal ödülünün kendisini dahi, Kültür Bakanlığı’na ödettir.. Festival ile ilgili masrafları, bu bakanlığın üzerine yık.. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın salonunu iste, bedelsiz olarak tahsisini sağla.. Antalya Büyükşehir Belediyesi de diğer masrafları üstlensin.. Siz de, film çevirip, Fetö’cülerin avukatlığına soyunun ve millete küfredin..'' dedi.

DEVLETE KÜFÜR ETMELERİNDEKİ SOYTARILIK

Bunların belgesel diye gösterdikleri o filmden daha önemlisi.. Devletin bakanlıklarından aldıkları para ile, devlete küfür etmelerindeki soytarılık.. Esas film, işte bu.. Bu yönü ile, Altın Portakal değil Oscar’a bile aday olursunuz, siz!

DARBE DEDİĞİNİZ İŞTE BU!

Vücutları ikiye bölünmüş insan cesetlerini gördükleri halde, “Ben Fetullah Gülen için teröristtir, diyemiyorum” itirafı ile, ne kadar hain olduklarını gösterenlere sahip çıkıyorlar… Yetinmiyorlar..Şimdi bir de devletin parası ile, devlete küfretmenin filmini yapıyorlar..

TÜM SPONSORLAR ÇEKİLDİ

Önceki gün sponsorluktan çekilen Kültür ve Turizm Bakanlığından sonra dün de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu’nun tahsisini iptal ettiğini ve festivale olan desteklerini çektiğini duyurdu. Açıklamada, “Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır” denildi. Bakanlıkların yanı sıra festivalin sponsorları arasından olan THY ve Corendon Airlines da sponsorluktan çekildi.

Festivalde jüri başkanlığı yapan Demet Akbağ da son gelişmeler üzerine istifa ettiğini duyurdu. Akbağ, “İsmimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım” dedi.

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