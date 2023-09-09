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Palavra hayatlarına işlemiş dedi Fatih Altaylı'ya sordu 'Sorsak bu ilkesiz adama..'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında Fatih Altaylı'ya yüklendi. Altaylı'nın “Benden duymuş olmayın ama iktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor." sözleri üzerine Karahasanoğlu Altaylı'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu kaleme aldığı bugünkü yazısının ana konusu Fatih Altaylı idi. Altaylı için '2014 mahalli seçimleri öncesinde, Tayfun Talipoğlu’nun oynadığı rolü, şimdi Altaylı üstlenmiş.' ifadelerini kullandı. 

Peki ne demişti Altaylı: “Benden duymuş olmayın ama iktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Kiminde 1, kiminde 2, kiminde 3 puan.”  

İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri

Sorsak bu ilkesiz adama..

“Üç tane değil, bir tane anket gösterir misin” diye..

Cevap verememekten utanır mı?

Utanmaz..

Yalan, ilkeleri olmuş..

Palavra, hayatlarına işlemiş..

Altaylı’nın operasyonel anlatımını okur okumaz, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi sonrasında Türkiye’nin ilk seçimi olan 30 Mart 2014 mahalli seçimlerine 10 gün kala, Tayfun Talipoğlu’nun FETÖ’cü Samanyolu Haber’de yaptığı konuşmayı hatırladım..

İfade, Altaylı’nın operasyonel anlatımının bir kopyası idi:

Ali Karahasanoğlu yazısının tamamı için >>>

Ali Karahasanoğlu fatih altaylı ekrem imamoğlu tayfun talipoğlu
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