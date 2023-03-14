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Özkan Tamirak: HDP'nin aday çıkmazı

tv100 Gazetesi yazarı Özkan Tamirak, "HDP'nin aday çıkmazı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Özkan Tamirak'ın yazısı:

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. En büyük soru işaretlerinden biri de HDP aday çıkaracak mı, yoksa Millet İttifakı’nı mı destekleyecek? HDP aday çıkaramıyor, neden mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 14 Mayıs tarihi artık kesinleşti. Seçim atmosferine girildi. Seçim tarihinin belirlenmesiyle ittifak görüşmeleri de hızlandı. Kıyasıya bir seçim maratonu bizleri bekliyor olacak.

İttifaklarda en çok merak edilen ise PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin nasıl bir tutum takınacağı. Yerel seçimlerde AK Parti’nin karşısındaki adaylara destek veren HDP, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret etmesini bekliyor. Bu ziyaret HDP’nin seçimlerdeki yol haritasını belirleyecek.

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Özkan Tamirak
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