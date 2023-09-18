Özgür Özel aday oldu takke düştü kel göründü! Atatürk böyle mi yapardı? Abdulkadir Selvi yazdı

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde CHP genel başkanlığına adaylığını açıklamış her ne kadar siyaset arenası da bomba gibi düşse de bu gelişme CHP seçmeni tarafından pek bir heyecan oluşturmadığı görülmüştü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında Özgür Özel ile ilgili ''Özgür Özel, “Atatürk’ün emanetine aday olduğunu” açıkladı. CHP’yi Atatürk’ün partisi yapmayı vaat etti. Ama Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıkınca, takke düştü kel göründü.' dedi. İşte Selvi'nin yazısının bir bölümü:

HEYECAN UYANDIRMADI

Peki Özgür Özel, toplumda ve CHP tabanında bir heyecan uyandırdı mı? Uyandırmadı. Ne CHP’liler, ‘Özgür Özel gelsin partiyi kurtarsın’ diyor ne de Türk halkı ona yeni umudumuz gözüyle bakıyor.

GENÇLERİ KARŞISINA ALDI

Özgür Özel, genel başkanlık yarışına çıkarken ilk hatasını yaptı. Grup Başkanlığı’ndan istifa etmedi. Böylece koltuğa yapışmış görüntüsünü verdi. İkincisi İzmir kongresinde tepkiyle karşılandı. “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu “sloganı atan gençlere,“Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz” karşılığını vererek Kılıçdaroğlu’na meydan okudu. Ama aynı zamanda parti gençliğini karşısına aldı. Her kongrede gençler karşısında olacak.

Abdulkadir Selvi yazısının devamı için >>>