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Orhan Bursalı: CHP’nin yüzde 41’i ve 25’i; neden bu fark?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "CHP’nin yüzde 41’i ve 25’i; neden bu fark?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Orhan Bursalı'nın yazısı:

CHP hayatının en yüksek oyunu Ecevit’in liderliğinde 1977 seçimlerinde almıştı: Yüzde 41.4.

Ecevit, CHP liderliğini İnönü’den devraldıktan sonra, partiyi biraz daha sola açmış yeni bir programla 1973 seçimlerine girmişti: “Düzen değişikliği”. Ekonomik kalkınma vaatleri de vardı. Hakça bir düzen kuracaktı. Yüzde 33.3 oy ile Adalet Partisi’ni geride bırakmıştı ama tek başına iktidar olamamış, Erbakan’ın MSP’si ile hükümet kurmuştu.

1977 seçimlerinde Ecevit’in yükselişi sürdü ve zirveye ulaştı: 41.4.

Bu seçimlerde “insanca ve hakça bir düzen” umudunu halk benimsemiş ve Karaoğlan yere göğe yazılmaya başlanmıştı.

Ecevit’in CHP’si umut olmuştu. Sendikalar, sivil örgütler, aydınlar, öğretmenler hemen her kesimin geniş bir desteğini almıştı.

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CHP Orhan Bursalı Cumhuriyet gazetesi
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