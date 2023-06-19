Nedim Şener: Yenilginin Anatomisi: İmamoğlu’nun raporunda, CHP ile FETÖ ve PKK/HDP ayrıntısı

İşte Nedim Şener'in yazısı:

14 Mayıs gecesi Mansur Yavaş ile dört kez açıklama yaparak, “Seçimi kazanıyoruz, öndeyiz” diyerek seçmeni aldatan, o gece Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanı ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir ay sonra, “Seçimi kaybettik. İttifak olarak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu seçilse cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İmamoğlu, sadece “Kaybettik” demekle yetinmedi, bir de “Yenilginin Anatomisi” başlıklı rapor hazırlattı. Raporu Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin köşelerine taşıdılar. Öyle bir rapor ki, sadece yenilginin sebepleri ortaya konmakla kalmamış, İmamoğlu’nun koltuğunda gözü olan Kılıçdaroğlu da açık açık hedef alınmış. Basına sızdırılan rapor, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesinin de bir parçası olarak okunabilir.

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