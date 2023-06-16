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Nedim Şener: Ya Brütüs ya ‘tavşan aday’

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Ya Brütüs ya ‘tavşan aday’" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmayı hayal ederken, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri yenilgisinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki genel başkanlık koltuğu da sallantıda.
O ise “Kaptan olarak gemiyi sağlam limana götüreceğim” diyerek aslında bireysel kurtuluşunu amaçlayan, “gemisini kurtaran kaptan” rolünü oynamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nu en zorlayan ise içi boş bir “değişim” çağrısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu “geminin dümenini” almaya hazırlanırken, CHP’li Özgür Özel kendisini ortaya atarak çıktı, “Genel Başkanlığa adayım, hazırım” dedi.

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Nedim Şener özgür özel
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