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Nedim Şener: Üçlü mutabakatı aşan provokasyon

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Üçlü mutabakatı aşan provokasyon" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Danimarkalı Rasmus Paludan isimli bir sapığın İsveç devlet yetkililerinin izni ve gözetiminde Stokckholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakarak giriştiği provokasyon sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleriyle İsveç’in NATO üyeliği hakkında son noktayı koydu:
‘Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız, ondan sonra bizden NATO’ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.”

Türkiye haklı tepkisini gösterdi ve böylece isveç devleti destekli provokatör amacına ulaşmış oldu. Bunun sorumlusu tek başına provokatör Paludan değil, aynı zamanda İsveç makamlarıdır.

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Nedim Şener
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