Nedim Şener: Sıra PKK’nın talimatına uygun aday bulmaya geldi

İşte Nedim Şener'in yazısı:

HATIRLAYACAKSINIZ, 2021 yılının ekim ayından beri bu köşede birkaç kez, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile gireceğini yazdım.

Bu siyasi bir analize değil, PKK’nın HDP’ye gönderdiği ve Türk istihbaratı tarafından ele geçirilen “Perspektiv” başlıklı yazılı talimat notuna dayanıyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ekim 2021 günü, “PKK terör örgütünün HDP’ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK’ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni...” demişti.

PKK’DAN İKİNCİ TUR TALİMATI

Eylül ayı sonunda gönderilen ve ele geçirilen o metinde, PKK’nın cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında HDP’ye verdiği talimatı şöyleydi: “...Bir de cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her hâlükârda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için, düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir. İkinci tur adayı için de ilke ve prensiplerimizi şimdiden oluşturmamız iyi olur. Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız, yoksa 31 Mart’taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz, yeni kurulan muhalefet partilerine yaklaşımımız ne olacak vb. konularda sizlerin de bir görüş ve hazırlığının olması süreç açısından önemli olmaktadır.”

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