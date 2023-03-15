Nedim Şener: PKK/HDP’nin son kararı: ‘Bölücü’ talepler masada

İşte Nedim Şener'in yazısı:

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi ve siyaset gündemi; ‘Terör örgütü Hizbullah’ın amacı doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu’ gerekçesiyle Mustazaf-Der’in mahkeme tarafından kapatılmasından sonra 2012’de kurulan HÜDA PAR ile bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP arasındaki tartışmaya sıkışmış durumda.

Seçim sistemi gereği her bir oyun önem kazandığı seçimlerde Cumhur İttifakı, faaliyetlerini siyasi alanda yürüten HÜDA PAR ile işbirliği peşinde. Millet İttifakı ise halen Türkiye, Irak ve Suriye topraklarında silahlı saldırılarına devam eden bölücü PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP ile işbirliği yollarını arıyor.

Bu yönüyle PKK’nın varlığı ve onun siyasi sözcülüğünü yapan HDP’nin talepleri Türkiye’nin toprak ve ulusal bütünlüğüne en büyük ve en yakın tehdidi oluşturuyor. Nitekim, HDP hakkındaki kapatma davası da devam ediyor.

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