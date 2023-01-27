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Nedim Şener: PKK/HDP 2012’de kurulurken kapatılmaya karşı ‘YSGP’ ile hazırdı

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "PKK/HDP 2012’de kurulurken kapatılmaya karşı ‘YSGP’ ile hazırdı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Anayasa Mahkemesi’nde görülmeye devam edilen PKK/HDP’nin kapatılması davası sona doğru ilerliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “demokrasilerde siyasi parti kapatılmaz” diyerek seçimde destek vermeleri için PKK/HDP’lilere sahip çıkan sözleri gibi, kimi yorumcuların; HDP’nin kapatılmasına dair çıkacak bir kararı dünyanın sonu gibi yorumlamaları da tam bir komedi. PKK/HDP’liler bile Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararı vermesini o kadar dert etmiyorlar.

HAZİNE YARDIMINA DURDURMA

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’ın, kapatma ile ilgili kararın seçim sonrasına ertelenmesi talebi de bu ciddiyetsiz tutumun eseri zaten. Nitekim, hukuki karşılığı olmayan bu talep reddedildi.

Terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda harcanacak 539 milyon liralık Hazine yardımı da durdurulmuştu. Bu geçici tedbir kararı alınırken de Yargıtay, HDP’nin, PKK terör örgütünün amaçlarına yönelik eylemlerine devam ettiğini örneklerle tek tek sıraladı.

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Nedim Şener
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