Nedim Şener: Paris’i yakın talimatı PKK/KCK’dan... PKK/HDP'li Aydoğan: ‘Paris serhildanı katliama cevaptır’

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Üç PKK’lının 69 yaşındaki bir ırkçı Fransız tarafından öldürülmesinden sonra örgüt üyelerinin Paris’i savaş alanına çevirmesiyle ilgili talimat, tıpkı 6-8 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle yaşanan olaylardaki gibi terör örgütü PKK/KCK yönetimi tarafından verildi.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen silahlı saldırıdan sonra başlayan protesto gösterilerinin, polis ve sivil araçların yakılarak kaldırım taşlarının sökülmesi, işyerlerine, otobüs duraklarına zarar verme şeklinde vandallığa dönüşmesini bir araç içerisinden “bozkurt” işareti yapılmasına bağlayan PKK’lıların yalan söylediği de böylece ortaya çıkmış oldu.

CİNAYET SONRASI PKK’NIN TALİMATLARI

23 Aralık 2022 günü Paris’te gerçekleşen silahlı saldırı sonrası PKK/KCK kaynakları, örgüt elemanlarına bulundukları yerde sokağa çıkma ve eylem talimatı verdi.

PKK’nın yayın organı ANF bu talimatı servis etti.

23 Aralık 2022 günü, örgütün ANF isimli internet sitesinde KCDK-E tarafından, “Paris’teki katliama karşı halkımızı acilen sokaklara çağırıyoruz” başlıklı talimat yayınlandı.

Yine 23 Aralık’ta KON-MED tarafından, “Paris’teki katliama karşı açıl eyleme” başlıklı talimat servis edildi.

24 Aralık 2022 günü AVEG-KON tarafından, “Paris katliamına karşı ayağa kalkalım”, ADGB tarafından, “Her yeri eylem alanına çevirelim” başlığı altında talimatlar yayıldı: “...Gün ortasında gerçekleştirilen bu katliamdan Fransa da sorumludur” denildi.

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