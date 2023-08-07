GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Nedim Şener: MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Fetullahçı Terör Örgütü yöneticileri ve mensupları; tüm hesaplarını Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine bağlamıştı. Ancak seçim sonuçları FETÖ mensuplarının planlarını da altüst etti. Büyük gruplar halinde yurtdışına kaçmaya çalışıyorlar.
Diğer yandan da uzun yıllar saklanan önemli bazı FETÖ’cü isimler yakalanıyor.

Bunların arasında FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenlerinin bulunması dikkat çekiyor. Bu gelişmede, örgüt içi güç savaşı etkili oluyor. Dört gruba ayrılan örgüt üyelerinin yolsuzluk, taciz ve tecavüz konularında birbirini suçlarken açık ve gizli biçimde birbirlerini ihbar etmeye başladığı bildiriliyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nedim Şener
ÇOK OKUNAN HABERLER
34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı 34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı
SON HABERLER
34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı 34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı
Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat
Nedim Şener: MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor Nedim Şener: MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor
Ali Karahasanoğlu: Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir! Ali Karahasanoğlu: Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!
Bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu Bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun tehlikeli ‘Kürt ve Alevi sorunu’ çıkışı Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun tehlikeli ‘Kürt ve Alevi sorunu’ çıkışı
Melih Altınok: Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı Melih Altınok: Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Abdulkadir Selvi: Yerel seçim kulisleri Abdulkadir Selvi: Yerel seçim kulisleri