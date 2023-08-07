Nedim Şener: MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Fetullahçı Terör Örgütü yöneticileri ve mensupları; tüm hesaplarını Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine bağlamıştı. Ancak seçim sonuçları FETÖ mensuplarının planlarını da altüst etti. Büyük gruplar halinde yurtdışına kaçmaya çalışıyorlar.

Diğer yandan da uzun yıllar saklanan önemli bazı FETÖ’cü isimler yakalanıyor.

Bunların arasında FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenlerinin bulunması dikkat çekiyor. Bu gelişmede, örgüt içi güç savaşı etkili oluyor. Dört gruba ayrılan örgüt üyelerinin yolsuzluk, taciz ve tecavüz konularında birbirini suçlarken açık ve gizli biçimde birbirlerini ihbar etmeye başladığı bildiriliyor.

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