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Nedim Şener: KILIÇDAROĞLU HAKLI! ‘Kaybetti ama yenilmedi’ Tek yenilen CHP seçmeni

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "KILIÇDAROĞLU HAKLI! ‘Kaybetti ama yenilmedi’ Tek yenilen CHP seçmeni" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

SEÇİMLERİN üzerinden neredeyse üç ay geçti ama Millet İttifakı cephesinde tartışma bitmek bilmiyor.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.8 oy oranıyla ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilirken, yüzde 48.2 oy alan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kaybettik ama yenilmedik” diyerek siyasi tarihe geçti.

Yüzde 48 oy almayı çok önemseyen ve başarı olarak gören ancak Erdoğan’ın aldığı yüzde 52.8 oyu zafer olarak görmeyen Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri tartışıldı, eleştirildi. Ancak üç ayı geride bırakan gelişmelere ve tartışmalara baktığımızda haklı çıktığını görüyorsunuz.

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Nedim Şener Hürriyet
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